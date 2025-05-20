Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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В чем причина такого запрета
Российские чиновники заметили в известных фильмах и телесериалах "запрещенную пропаганду чайлдфри". Политики заявили, что положительное отношение к бездетности и критика беременности станут поводом для блокировки контента, вступят в силу в сентябре 2025 года.
Контент, содержащий запрещенную информацию, будет удален или заблокирован. Это не зависит от времени, когда он сделан. Каждое решение будет индивидуально и в соответствии с законом,
– заявил российский пропагандист Александр Ющенко.
В России хотят запретить "Гарри Поттера" по неожиданной причине / Фото Unsplash
Почему это не так
В фильмах (и книгах) "Гарри Поттер" нет ни положительного отношения к бездетности, ни критики беременности. Тема деторождения, материнства или бездетности не является главной или даже второстепенной сюжетной линией – она почти не поднимается напрямую. Наоборот – в книгах и фильмах положительно изображается любовь родителей к детям:
- Лили Поттер пожертвовала жизнью ради Гарри.
- Молли Уизли – пример заботливой многодетной матери.
- Джеймс Поттер, Артур Уизли, Ремус Люпин – родительские фигуры с положительными чертами.
Зато по аргументации россиян, в поттериане есть профессор Макгонагалл, которая не имела детей, несмотря на ее возраст.
Важно! Под новые правила могут попасть культовые сериалы "Игра престолов" и "Секс в большом городе".