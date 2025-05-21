Откуда взялся "Шпиониро Голубиро" – читайте в материале 24 Канала.

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Кто такой "Шпиониро Голубиро"

"Шпиониро Голубиро" – это вымышленный персонаж, который стал мемом после серии смешных видео, сгенерированных ИИ. На этих кадрах мы видим голубя в образе частного детектива или агента 007, который в темных очках и плаще следит за кем-то.

Видеоряд сопровождает оригинальная аудиозапись со словами "Шпиониро Голубиро" и загадочной музыкой на фоне. Впоследствии пользователи тиктока начали использовать только этот звук, чтобы добавить комического эффекта своим видео.

Тикток взрывает новый персонаж: смотрите видео

Как выглядит "Шпиониро Голубиро": смотрите видео

"Шпиониро Голубиро" идеально вписывается в новую волну "итальянского брейн рота" – тренда, комбинирующего искусственно сгенерированные образы с карикатурной "итализацией". Именно оттуда в тикток-культуру пришли такие перлы, как "Балерина Капучина".

Интересно! Выражению "балерина-капучина" предшествовали "бомбардини-гузини" и "бомбардиро-крокодило", автором которого является украинец. Дело в том, что ранее именно украинец придумал это выражение, написав запрос в ИИ.