Іграшка Labubu стала феноменом: чи є вона в Україні та скільки коштує

Світ підкорила нова іграшка, яка вже стала феноменом. Мовиться про Labubu – це новий тренд, який полонив серця колекціонерів і любителів унікального дизайну.

Що відомо про цю іграшку та де її можна купити – розповідає 24 Канал.

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Що таке Labubu іграшка

Labubu – це персонаж з фантастичного всесвіту The Monsters, створеного гонконзьким художником Кейсеном Лунгом у співпраці з брендом Pop Mart. Вони стали дуже популярними після того, як знаменитості, такі як співачки Ріанна та Дуа Ліпа, почали носити їх як модний аксесуар.

Ця фігурка – суміш кролика й казкового чудовиська. Вона приваблює людей своїм незвичайним виглядом:

великими очима,

зубастою усмішкою.



Іграшка Labubu / Фото Unsplash

Чи є Labubu в Україні

Так, іграшки Labubu вже з'явилися в Україні, щоправда, в обмеженій кількості. Придбати їх можна в деяких магазинах дизайнерських фігурок, через маркетплейси або з рук – у колекціонерів. Популярність Labubu зросла настільки, що попит значно перевищує пропозицію – багато фігурок розкуповують ще до появи на полицях.

Цікаво! Дохід компанії Pop Mart від серії The Monsters (включаючи Labubu): 626,8 мільйона юанів, що становить 14% від загального доходу компанії та відображає зростання на 292% у порівнянні з попереднім роком.

Скільки коштує Labubu

Ціни в Україні дуже різняться:

Нова фігурка з коробки (Blind Box) може коштувати від 1 000 до 2 000 гривень.

Рідкісні або лімітовані версії – від 3 000 до 10 000 гривень і більше, залежно від серії та стану.

У світі деякі версії Labubu перепродаються за сотні доларів, а ексклюзиви – навіть понад 1 000 доларів.

Як ми бачимо, Labubu – це не просто іграшка, а елемент культури, об'єкт колекціонування і спосіб виразити себе. І, схоже, цей тренд ще надовго залишиться на вершині популярності – і у світі, і в Україні. Водночас варто додати, що це несе певну небезпеку. Так, у Британії зупинили продаж популярних іграшок Labubu, адже ажіотаж довів покупців до бійок. Раніше дитяча іграшка таба-лапка стала популярним трендом у TikTok.