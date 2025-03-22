Занудьгував із Трампом: у мережі віруситься відео, де Маск розважається фокусом з виделками
- Ілон Маск показував фокуси зі столовим приладдям на політичному заході, де був присутній Дональд Трамп.
- Жінка поруч із Маском не була вражена його здібностями, а в мережі жартують про його поведінку.
Ілон Маск продовжує дивувати мережу курйозами та потраплянням у смішні ситуації, які згодом вірусяться у мережі. Цього разу в інтернеті ширять кадри, де американський бізнесмен показує фокуси зі столовим приладдям.
Цікаво, що це сталося на заході, де поруч з ним сидів Дональд Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.
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Як Маск розважався фокусом зі столовим приладдям
На кадрах можна побачити, що дійство відбувається на одному з політичних заходів. Там був також присутній і Дональд Трамп.
Поки американський президент говорив про щось важливе з одним із політиків Ілону Маску стало нудно. Тому він вирішив розважитися фокусами.
Він вирішив вразити жінку, яка сиділа з ним поруч, тож зробив конструкцію зі столового приладдя. Він тримав на пальцях виделки та ложки, щоб ті балансували.
Маску стало нудно на заході з Трампом, і він вирішив розважитися фокусами: дивіться відео
Однак за виразом обличчя цієї жінки можна зрозуміти, що, вочевидь, вражена здібностями американського мільярдера вона не була. Тож Маску довелося вражати лише самого себе.
Водночас у мережі жартують, що "Ілон Маск знову підключився до ноосфери, при чому без старлінка", а також, що бізнесмен "завантажує новий патч реальності прямо на бенкеті".