В Італії рейс затримали на два дні через витівки кота: що він утнув

В італійському аеропорту у Римі кіт спричинив серйозний збій у роботі одного з рейсів. Відомо, що літак Ryanair був змушений відкласти рейс на 2 дні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на медіа GBnews.

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Що відомо про витівки кота

Інцидент стався ще 9 лютого, коли члени екіпажу почули нявкання під час передпольотної перевірки. Члени екіпажу одразу ж почали пошуки і знайшли чотирилапого в передньому відсіку електрообладнання літака Boeing 737.

Однак спроби упіймати кота, нічого не дали. І наляканий кіт втік до дальших відсіків літака. Інженери намагалися дістатися до нього, знявши передні панелі вантажного відсіку, але і ці зусилля виявилися марними.



Літак стояв на землі 2 дні / Фото Unsplash

Чим усе закінчилося

Тварину вдалося знайти, коли двері літака залишили відчиненими – він просто спустився сходами. Після інциденту літак Boeing 737 залишався на землі два дні.

Довідка. Якщо тварини потрапляють у внутрішні частини літака, це може створити серйозні загрози безпеці. Дрібні гризуни, птахи чи комахи можуть перегризати або замикати електропроводку, що спричинить збої в роботі навігаційних систем, зв’язку чи навіть керування літаком.



А більші тварини можуть застрягати в гідравлічних або вентиляційних системах, що впливає на охолодження, подачу кисню чи управління літаком.



Як ми бачимо, навіть маленька тварина може призвести до серйозної авіакатастрофи. Тому авіакомпанії активно використовують заходи безпеки.