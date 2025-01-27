На Прикарпатті два села розсварилися через сирних коників
- У Косівському районі Івано-Франківщини спалахнула суперечка між селами Шепіт і Брустури через сирних коників.
- Жителі обох сіл вважають себе родоначальниками традиції виготовлення сирних коників, що викликало конфлікт у соцмережах.
У Косівському районі Івано-Франківщини спалахнула суперечка. Одразу 2 села стверджують, що оригінальний вид українського народного мистецтва – сирні коники – належать їм.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку журналіста-мандрівника Костянтина Грубича.
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Що відомо про конфлікт
Журналіст, який вивчає гастроспадщину українців, розповів, що 2 села – Шепіт і Брустури – фактично посварилися через бігборд. У рекламі мовиться: "Брустури – столиця сирних коників".
Водночас жителі сусіднього села Шепіт також вважають себе родоначальниками цієї традиції. Своєю чергою, жителі села Брустури і собі образилися, адже їм не сподобалося, що їх унікальність піддали сумніву. З цього вийшов неабиякий конфлікт у соцмережах, що набрав культурного резонансу.
Сирний коник / Фото з інстаграму syrnyi_konyk
Цікаво! У своєму авторському проєкті Грубич піддав сумніву, що саме це село є столицею цього смаколика, бо його готують на всій Гуцульщині.
Реакція соцмереж
У мережі усім сторонам дискусії пропонують примиритися і дійти згоди, оскільки, скоріше за все, ні одні, ні другі не є засновниками цього феномену.
Що відомо про традицію виготовлення сирних кониківТрадиція виготовлення сирних коників – це давній народний промисел, який є частиною культурної спадщини України, зокрема в Карпатському регіоні. Ці вироби, які ще називають сирними іграшками, виготовляються із солоного сиру, переважно в гуцульських селах.
Виготовлення сирних коників бере початок із гуцульських традицій. Це ремесло передавалося з покоління в покоління, особливо серед пастухів, які випасали худобу в Карпатах.