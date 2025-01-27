На Прикарпатті два села розсварилися через сирних коників

У Косівському районі Івано-Франківщини спалахнула суперечка. Одразу 2 села стверджують, що оригінальний вид українського народного мистецтва – сирні коники – належать їм.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку журналіста-мандрівника Костянтина Грубича.

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Що відомо про конфлікт

Журналіст, який вивчає гастроспадщину українців, розповів, що 2 села – Шепіт і Брустури – фактично посварилися через бігборд. У рекламі мовиться: "Брустури – столиця сирних коників".

Водночас жителі сусіднього села Шепіт також вважають себе родоначальниками цієї традиції. Своєю чергою, жителі села Брустури і собі образилися, адже їм не сподобалося, що їх унікальність піддали сумніву. З цього вийшов неабиякий конфлікт у соцмережах, що набрав культурного резонансу.



Сирний коник / Фото з інстаграму syrnyi_konyk

Цікаво! У своєму авторському проєкті Грубич піддав сумніву, що саме це село є столицею цього смаколика, бо його готують на всій Гуцульщині.

Реакція соцмереж

У мережі усім сторонам дискусії пропонують примиритися і дійти згоди, оскільки, скоріше за все, ні одні, ні другі не є засновниками цього феномену.