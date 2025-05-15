Качка-порушниця: у Швейцарії камери дорожнього руху зафіксували перевищення швидкості

У Швейцарії качка порушила правила дорожнього руху, перевищивши допустиму швидкість. Це зафіксували камери на дорозі.

Цікаво, що це не перший подібний випадок, раніше це сталося 7 років тому того ж дня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Berner Zeitung.

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Що відомо про качку-порушницю

Відомо, що качка-порушниця летіла вздовж Вангентальштрассе зі швидкістю 52 кілометри на годину у зоні, де обмежувач дозволяє рухатися не швидше 30 кілометрів на годину. На інцидент звернули увагу правоохоронці, які жартівливо назвали птаха "рецидивісткою"

Наші колеги з поліцейської інспекції були абсолютно приголомшені, коли побачили зображення від 13 квітня 2025 року. Вони одразу згадали фотографію семирічної давності,

– розповіла представниця спільноти Сюзанна Банді.



У Швейцарії качка перевищила швидкість руху / Скриншот з відео

За словами прессекретаря місцевої поліції, недалеко від місця розташування камер контролю швидкості на Вангентальштрассе розташовано кілька струмків, де качки почуваються як вдома.

Цікава деталь! Якби качка була водієм, йому загрожував би серйозний штраф. Зауважимо, що у Швейцарії штрафи за перевищення швидкості одні з найжорсткіших у Європі. За грубі порушення передбачається навіть кримінальна відповідальність.

Раніше мережу зачарувала бійка бабаків, яка спалахнула посеред жвавої дороги у Китаї. Кадри інциденту швидко стали вірусними. Двоє бабаків побилося прямо посеред траси, чим спричинили затори та паралізували рух транспорту.