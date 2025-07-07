Жінка показала, як відпочиває її собака у басейні: пухнастику заздрять тисячі людей
- Золотистий ретривер на прізвисько Вівсянка став популярним завдяки своєму відпочинку у басейні, відео якого набрало понад 2,5 мільйона переглядів.
- Господиня собаки, Адрія Баріч, облаштувала басейн спеціально для Вівсянки, оскільки він любить водні процедури і проводить у воді майже весь день.
Золотистий ретривер на прізвисько Вівсянка підкорив серця мільйонів користувачів соцмереж своїм розкішним літнім відпочинком. Його господиня, 27-річна Адрія Баріч із Каліфорнії, поділилася в інстаграмі відео, як пес релаксує у басейні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку adriaandoatmeal.
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На оприлюднених кадрах видно, як Вівсянка розслаблено плаває, а потім з заплющеними очима дрімає на надувному матраці, наче на приватному курорті. Ролик швидко набрав понад 2,5 мільйона переглядів і 230 тисяч лайків, а в коментарях – тисячі жартів і слів заздрощів.
Вівсянка живе краще, ніж я. Я тут працюю, а він – у СПА,
– пишуть користувачі.
Як відпочиває собачка: дивіться відео
Як зізналася Адрія, вона облаштувала басейн спеціально для свого улюбленця, бо той виявився пристрасним любителем водних процедур. Пес настільки полюбив плавати, що тепер проводить у воді майже весь день.
Цікаво! Любов до води – не випадковість. Золотистих ретриверів виводили для допомоги мисливцям, зокрема для діставання здобичі з води. Їхня густа подвійна шерсть добре захищає у вологому середовищі, а вроджений інстинкт обить воду для них справжньою стихією.
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