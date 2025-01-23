Повернувся бізнес-класом: кіт здійснив подорож з Нової Зеландії та Австралії літаком

Домашній кіт, на ім'я Міттенс може похвалитися вельми насиченим життям. У свої 8 років він здійснив подорож туди й назад між Новою Зеландією та Австралією тричі за одну добу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Відомо, що власниця кота Марго Ніс запланувала переїзд з Нової Зеландії до Австралії. Вона забронювала квиток в один бік до Мельбурна для себе та всієї родини. Звичайно, домашній улюбленець також мав бути з неї у польоті через південну частину Тихого океану між островом та континентом.

Марго помістила свого вихованця в спеціальну клітку для транспортування. Співробітник аеропорту заніс його у вантажний відсік й поклав під візком. Після приземлення Марго дочекалася свого багажу, але клітки з котом не було. Через три години сварок з представниками аеропорту жінка нарешті з'ясувала, що її переноску з твариною забули у літаку.



Кота забули в багажному відділенні / Фото Margo Neas

Тим часом пасажирський лайнер уже вирував у зворотний рейс до Нової Зеландії. Міттенс був на борту.

Я запитала, як таке могло статися? Боже мій! Це не найкращий початок нашого нового життя в Мельбурні,

– згадала жінка.

Чим все закінчилося

На щастя, історія закінчилась щасливо. Дізнавшись про безбілетника, члени екіпажу забезпечили йому місце у бізнес-класі. Щоб тварині було комфортно, капітан навіть вмикав додаткове опалення.

Приземлившись у Новій Зеландії, чотирилапого пасажира знову посадили на літак – цього разу вже в один кінець до Австралії. Прибувши додому, кіт був у нестямі від радості.