Замість тисячі слів: вираз мордочки киці після переїзду став вірусним у мережі

Переїзд на нове місце – це завжди стрес як для домашніх улюбленців, так і для їхніх господарів. Так сталося і з рудою кицькою, на ім'я Пафф Пафф. Вона вперше зіткнулася з "реальним світом" після переїзду, що було чітко відображене на її мордочці.

Фото з її реакцією швидко розлетілося мережею. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Що відомо про переїзд Пафф Пафф

Нещодавно Пафф Пафф, ще дві кішки та їхні господарі переїхали в іншу частину міста. Раніше кішка жила в будинку з видом на ліс і майже не стикалася із зовнішнім світом. Але вікна її нового житла виходили прямо на жваві вулиці, що виявилося для неї справжнім шоком.

Господар кицькі сфотографував її вираз мордочки та поділився світлиною з підписниками.

Моя кішка вперше бачить реальний світ, і це її дуже засмучує,

– підписав від фото.



Як кішки переносять переїзд / Фото Reddit

Господар кішки зазначив, що адаптація до нового місця зайняла кілька тижнів. Інші його кішки також важко перенесли переїзд, що було цілком прогнозованим.

Цікаво! Кішки можуть відчувати стрес і тривогу під час зміни місця проживання, а повна адаптація до нового будинку може зайняти до тижня.

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