"Мене тут немає": поведінка котика на прийомі у ветеринара насмішила мережу
- Кіт Белліні став вірусною зіркою після візиту до ветеринара, де намагався "стати невидимим", уткнувшись носиком у стіну.
- Відео з котом зібрало понад 600 тисяч переглядів і десятки тисяч коментарів у мережі.
- Власник запевнив, що кіт не агресивний і почувався добре після візиту, він просто дуже чутливий до лікарів.
Похід до ветеринара – це завжди стресовий і неприємний процес. І це, схоже, дуже добре знає кіт, на ім'я Белліні.
Реакція пухнастика на прийом у ветеринара стала вірусною у мережі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @little.orange.kitty.
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На оприлюднених кадрах переляканий кіт спробував "стати невидимим" у ветеринарній клініці. Він уткнувся носиком у стіну і удавав, що його тут немає. Ніби сподіваючись, що якщо не дивитися, то і він буде непоміченим.
Після того, як господарка кота опублікувала відео у мережі, пухнастик став зіркою. Відео, на якому він намагається уникнути прийому у ветеринара, сховавшись обличчям у стіну, за короткий час зібрало понад 600 тисяч переглядів і десятки тисяч коментарів.
Власник розповів, що кіт самостійно вийшов із переноски й не проявляв агресії. Він просто вибрав кут для "драматичного моменту". Попри стрес, Белліні почувався добре як до, так і після візиту.
Він просто дуже чутливий до лікарів. Але він у безпеці, і його люблять,
– уточнила авторка відео.
Поведінка котика на прийомі у ветеринара насмішила мережу: дивіться відео
Реакція мережі
Користувачі мережі пережили змішані почуття, залишаючи як співчутливі, так і гумористичні коментарі. Зокрема:
- "Тут немає ніякого кота. Ветеринар може йти";
- "Якби стіна була пофарбована в рудий, у нього б усе вийшло".
Тим часом у Таїланді затримали кота, який вкусив поліцейських. Його доставили у відділок, де копи взяли відбитки лап кота, перш ніж повернути його власнику.