Кур'єру вручили 25 000 євро чайових за старання: що ж він зробив

У США кур'єр Коннор Стефанофф продемонстрував відданість роботі та вчасно доставив клієнтові їжу. Він зробив це попри сніжну бурю та заметену дорогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC.

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Що відомо про кур'єра

Коннор Стефанофф живе зі своєю бабусею і допомагає їй оплачувати рахунки. Одного дня шкільний автобус потрапив в аварію і заблокував єдиний шлях. Щоб встигнути, Стефанофф вирішив пробиратися крізь сніг пішки, хоча на ньому навіть не було куртки.

Однак за такі старання кур'єр отримав всього 2 долари чайових. Поліціянт Річард Крейг подумав, що цього надто мало, і розпочав благодійну кампанію зі збору коштів.

Довідка. У США погодинна зарплата кур'єра досить низька, а чайові – чи не єдиний спосіб отримати пристойний заробіток. Незалежно від того, наскільки погана погода, розносник піци вирушає у дорогу.

Що зробив поліцейський

Поліцейський Річард Крейг побачив це, коли регулював рух на місці події, й зняв зусилля молодого чоловіка на свій мобільний телефон. Коли правоохоронець запитав юнака, чи отримав він хороші чайові за свої зусилля, той заперечно похитав головою: "Два долари й 15 центів, а піца коштує 40 доларів".

Абсолютне божевілля. Товариство, не скупіться,

– прокоментував це Річард Крейг.

Після цього він оголосив збір грошей.

Кур'єр доставив піцу у бурю: дивіться відео

"Я на власні очі бачив трудову етику, відданість і рішучість цього молодого чоловіка, коли був на місці аварії під час сніжній бурі", – зазначив він в обґрунтуванні оголошеного збору.

Відео поліціянта стало вірусним, і за сім днів зібрало суму, еквівалентну 25 000 євро. Юнак вдячний всім і тепер може підтримувати свою бабусю ще більше.