Прийняли за вибухівку: у Чехії в аеропорт викликали саперів через вібратор

У чеському аеропорту Вацлава Гавела стався курйозний інцидент, який ледь не паралізував роботу всього летовища. Все через невідомий пристрій, який вібрував у багажі одного з пасажирів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TN.CZ.

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Що відомо про інцидент

Сталося це ще 27 лютого. Саме тоді літак, який мав вирушати з Праги до Малаги, затримали на 20 хвилин. Все через багаж, в якому щось вібрувало.

Приблизно о 16:00 було виявлено вібруючий пристрій. Іноземна поліція негайно вжила заходів безпеки,

– зазначив прессекретар іноземної поліції Йозеф Урбан.



У празькому аеропорті сприйняли вібратор за вибухівку / Фото Unsplash

Реакція власниці багажу

На щастя, ніякої вибухівки у валізі не було. Це підтвердили піротехніки та кінологи, які швидко прибули на місце події. Після 30-хвилинної затримки літак таки виконав рейс.

Власниця багажу зізналась, що то був еротичний пристрій. Більше інформації про те, що було з вібратором далі, наразі немає.

Чи можливо пронести вибухівку у літак

Зауважимо, що сучасні аеропорти оснащені численними системами безпеки, які роблять спробу пронести вибухову речовину практично неможливою. Зокрема: