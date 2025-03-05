Прийняли за вибухівку: у Чехії в аеропорт викликали саперів через вібратор
У чеському аеропорту Вацлава Гавела стався курйозний інцидент, який ледь не паралізував роботу всього летовища. Все через невідомий пристрій, який вібрував у багажі одного з пасажирів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TN.CZ.
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Що відомо про інцидент
Сталося це ще 27 лютого. Саме тоді літак, який мав вирушати з Праги до Малаги, затримали на 20 хвилин. Все через багаж, в якому щось вібрувало.
Приблизно о 16:00 було виявлено вібруючий пристрій. Іноземна поліція негайно вжила заходів безпеки,
– зазначив прессекретар іноземної поліції Йозеф Урбан.
У празькому аеропорті сприйняли вібратор за вибухівку / Фото Unsplash
Реакція власниці багажу
На щастя, ніякої вибухівки у валізі не було. Це підтвердили піротехніки та кінологи, які швидко прибули на місце події. Після 30-хвилинної затримки літак таки виконав рейс.
Власниця багажу зізналась, що то був еротичний пристрій. Більше інформації про те, що було з вібратором далі, наразі немає.
Чи можливо пронести вибухівку у літак
Зауважимо, що сучасні аеропорти оснащені численними системами безпеки, які роблять спробу пронести вибухову речовину практично неможливою. Зокрема:
- Багаторівневий контроль: На вході в зону відправлення проводяться ретельні перевірки за допомогою металодетекторів, рентгенівських апаратів для багажу та ручних перевірок.
- Високотехнологічні системи сканування: Сучасні рентгенівські сканери та системи аналізу використовуються для виявлення навіть незначних аномалій у багажі. Крім того, існують пристрої для аналізу слідів вибухових речовин.
- Спеціалізовані служби безпеки: Аеропортова безпека включає навчений персонал та службові собаки, що проводять додатковий контроль, а також системи моніторингу, які забезпечують оперативне реагування на підозрілі ситуації.