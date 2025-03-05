Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TN.CZ.

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Что известно об инциденте

Произошло это еще 27 февраля. Именно тогда самолет, который должен был отправляться из Праги в Малагу, задержали на 20 минут. Все из-за багажа, в котором что-то вибрировало.

Примерно в 16:00 было обнаружено вибрирующее устройство. Иностранная полиция немедленно приняла меры безопасности,

– отметил пресс-секретарь иностранной полиции Йозеф Урбан.



В пражском аэропорту приняли вибратор за взрывчатку / Фото Unsplash

Реакция владелицы багажа

К счастью, никакой взрывчатки в чемодане не было. Это подтвердили пиротехники и кинологи, которые быстро прибыли на место происшествия. После 30-минутной задержки самолет таки выполнил рейс.

Владелица багажа призналась, что это было эротическое устройство. Больше информации о том, что было с вибратором дальше, пока нет.

Возможно ли пронести взрывчатку в самолет

Заметим, что современные аэропорты оснащены многочисленными системами безопасности, которые делают попытку пронести взрывчатое вещество практически невозможной. В частности: