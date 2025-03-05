Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TN.CZ.
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Что известно об инциденте
Произошло это еще 27 февраля. Именно тогда самолет, который должен был отправляться из Праги в Малагу, задержали на 20 минут. Все из-за багажа, в котором что-то вибрировало.
Примерно в 16:00 было обнаружено вибрирующее устройство. Иностранная полиция немедленно приняла меры безопасности,
– отметил пресс-секретарь иностранной полиции Йозеф Урбан.
В пражском аэропорту приняли вибратор за взрывчатку / Фото Unsplash
Реакция владелицы багажа
К счастью, никакой взрывчатки в чемодане не было. Это подтвердили пиротехники и кинологи, которые быстро прибыли на место происшествия. После 30-минутной задержки самолет таки выполнил рейс.
Владелица багажа призналась, что это было эротическое устройство. Больше информации о том, что было с вибратором дальше, пока нет.
Возможно ли пронести взрывчатку в самолет
Заметим, что современные аэропорты оснащены многочисленными системами безопасности, которые делают попытку пронести взрывчатое вещество практически невозможной. В частности:
- Многоуровневый контроль: На входе в зону отправления проводятся тщательные проверки с помощью металлодетекторов, рентгеновских аппаратов для багажа и ручных проверок.
- Высокотехнологичные системы сканирования: Современные рентгеновские сканеры и системы анализа используются для выявления даже незначительных аномалий в багаже. Кроме того, существуют устройства для анализа следов взрывчатых веществ.
- Специализированные службы безопасности: Аэропортовая безопасность включает обученный персонал и служебные собаки, проводящие дополнительный контроль, а также системы мониторинга, которые обеспечивают оперативное реагирование на подозрительные ситуации.