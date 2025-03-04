Шукайте корисні копалини: мережа вибухнула мемами після заяв Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже давно відомий своїми абсурдними заявами. Але цього разу він, схоже, переплюнув сам себе, давши завдання вітчизняним фахівцям активніше займатися дослідженням власних природних ресурсів.

Це спричинило хвилю мемів у мережі. Найсмішніше для вас зібрав 24 Канал.

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Що сказав Лукашенко

У вівторок, 4 березня, Олександр Лукашенко поставив завдання вітчизняним фахівцям активніше займатися дослідженням власних корисних копалин. Зазначається, що білоруський лідер зробив акцент саме на геологорозвідці.

Найактуальніша тема!... Кажуть, що у нас у відвалах є корисні копалини. Треба розвідати й решту: і хімію, і нафту, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром,

– заявив Лукашенко.

Варто знати! 3 березня у США анонсували підписання угоди про корисні копалини з Україною. Зокрема член Палати представників Конгресу США, республіканець Браян Фіцпатрік заявив, що підписання угоди приведе до довгострокового економічного партнерства між Вашингтоном і Києвом.

Як відреагувала мережа

Соцмережі висміяли заяву Лукашенка і зазначили, що президент Білорусі, схоже, сам знайшов льох з бараболею.

Розробляючи поклади недостатньо земельних металів в є**орусі Олександр Лукашенко знайшов льох з бараболею,

– жартують соцмережі.



Лукашенко шукав корисні копалини, а знайшов картоплю / Фото із соцмереж

Ймовірно, саме так Лукашенко бачить пошуки корисних копалин у Білорусі.

Лукашенко наказав шукати корисні копалини: дивіться відео



Копай – не копай, а результат однаковий / Фото Goni



Всі допомагають Лукашенку / Фото із соцмереж



Лукашенко навіть не уявляє, де шукати корисні копалини / Фото із соцмереж