У Китаї люди прикидаються родичами померлих відвідують похорон: навіщо вони це роблять
- У Гуйчжоу, Китай, люди прикидаються родичами померлих, щоб безкоштовно поїсти локшину в похоронному бюро.
- Похоронне бюро пропонує 50 безкоштовних тарілок локшини щодня, за умови, що відвідувачі не заважатимуть людям у жалобі.
У південно-західній провінції Гуйчжоу в Китаї любителі дешево і смачно поїсти вигадали незвичний спосіб, як це робити. Вони вигадали прикидатися родичами померлих, аби безкоштовно поїсти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.
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Як відомо, що люди почали стікатися до похоронного бюро Ерлонг, де подають страву з локшини, яка стала вірусною в соціальних мережах. Їдальня обслуговує клієнтів похоронного бюро, але коли про її локшину почали поширюватися чутки, деякі з відвідувачів стали видавати себе за скорботних, щоб поїсти.
Через них виникали довгі черги і відвідувачам навіть доводилося чекати кілька годин, щоб купити їжу. Відтоді похоронне бюро стало пропонувати безплатно 50 тарілок локшини представникам громадськості щодня, за умови, що вони не заважатимуть людям у жалобі.
У Китаї люди прикидаються родичами померлих відвідують похорон / Фото Unsplash
Що відомо про популярну страву
Найпопулярнішою серед клієнтів є локшина зі свинячим фаршем і арахісом. Як пише South China Morning Post, популярність страви різко зросла після того, як на початку лютого місцевий блогер розповів у соцмережах, що його мати відвела його на дегустацію локшини до похоронного бюро, і, спробувавши її, інфлюенсер визнав страву чудовою.
Ми використовуємо тільки свіжі інгредієнти, наш бульйон томиться на свинячих кістках годинами, а наші соуси чилі готують за секретним рецептом,
– поділився секретом смачної локшини співробітник кухні.
Також він наголосив, що кухня похоронного бюро не має наміру розширювати бізнес для широкої публіки.