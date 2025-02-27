Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Цікаво Сили спецоперацій ЗСУ випустили календар-довідник про Рух опору

Як російські школярі переплутали емблему своїх ССО з українськими

Українські військові розповіли, що "вирішили покращити навчальний процес у школах ворога" і "провели урок патріотизму".

Так, російські школярі, не знаючи який вигляд має емблема сил спеціальних операцій їхньої країни, привітали своїх військовим з малюнками, де зображений символ Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Працюємо далі!

– резюмували в ССО.

Російські школярі привітали своїх військових емблемою ССО ЗСУ / Фото Сил спеціальних операцій

Символом Сил спеціальних операцій ЗСУ є срібний вовк із золотим поясом на тлі лаврового вінка того ж кольору.

У нижній частині вінка розміщено срібний двозуб – знак князя Святослава Хороброго. Під ним, півколом, проходить золота стрічка з його знаменитим гаслом: "Іду на Ви".



Символ ССО ЗСУ / Фото Сил спеціальних операцій

Натомість емблема російських ССО містить сірий вінок, у центрі якого зображений золотий лук із натягнутою стрілою, а зверху – двоголовий золотий орел.