Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Интересно Силы спецопераций ВСУ выпустили календарь-справочник о Движении сопротивления

Как российские школьники перепутали эмблему своих ССО с украинскими

Украинские военные рассказали, что решили "улучшить учебный процесс в школах врага" и "провели урок патриотизма".

Так, российские школьники, не зная как выглядит эмблема сил специальных операций их страны, поздравили своих военных с рисунками, где изображен символ Сил специальных операций ВСУ.

Работаем дальше!

– резюмировали в ССО.

Российские школьники поздравили своих военных эмблемой ССО ВСУ / Фото Сил специальных операций

Символом Сил специальных операций ВСУ есть серебряный волк с золотым поясом на фоне лаврового венка того же цвета.

В нижней части венка расположен серебряный двузуб – знак князя Святослава Храброго. Под ним, полукругом, проходит золотая лента с его знаменитым лозунгом: "Иду на Вы".



Символ ССО ВСУ / Фото Сил специальных операций

Вместо этого эмблема российских ССО содержит серый венок, в центре которого изображен золотой лук с натянутой стрелой, а сверху – двуглавый золотой орел.