Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале ССО, информирует 24 Канал.

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Создали для вас календарь-справочник на 2025 о Движении сопротивления ССО ВСУ. Каждая страница календаря "Четвертый год тотального сопротивления" рассказывает о том, как Движение сопротивления противодействует оккупационным силам. Присоединяйся к Движению сопротивления – https://opir.org.ua/. Приближаем Победу вместе!

– говорится в сообщении.



Силы спецопераций ВСУ выпустили календарь-справочник о Движении сопротивления / Фото ССО

Скачать календарь можно по ссылке.

Календарь начинается с 24 февраля – даты начала полномасштабного и тотального сопротивления украинцев российским войскам.

Отдельно в календаре рассказывается о символике Движения сопротивления и размещен текст манифеста тех, кто ведет незаметное, но ощутимое сопротивление в оккупации, сообщают в ССО.