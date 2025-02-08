Служба безопасности Украины успешно противодействует новой тактике россиян, которые делают смертников из завербованной молодежи. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

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СБУ портит планы россиянам

Эксперт подчеркивает, что не было ни одного случая, когда бы СБУ не нашла исполнителей поджогов или подрывов, которые пытается организовать в Украине Россия.

Это может быть одной из причин, почему Россия перешло к использованию исполнителей, которые без собственного желания становятся смертниками. Кураторы из России рассказывают, что взрывчатку надо оставить в определенном месте, после чего та будет позже взорвана дистанционно. Но, чтобы вызвать больший разрушительный эффект и не оставлять свидетелей, подрыв осуществляют, когда завербованный приходит в место будущего взрыва. Фактически завербованные превращаются в смертников. Одной из целей таких смертников стали территориальные центры комплектования ВСУ,

– акцентирует политолог.

"Завербованный россиянами для взрывов имеет две перспективы – или подорваться самому, или сесть за решетку на срок от 15 лет до пожизненного. Исполнителей для подрывов и поджогов враг вербует через месседжеры и интернет-сообщества быстрого заработка. Как правило, это молодежь или люди с зависимостями, которыми легче манипулировать. Единственный шанс избежать такой судьбы – вовремя обратиться в СБУ, в частности через чат-бот Службы, который заработал в середине декабря 2024 года. Сюда уже поступило почти 2,3 тысяч сообщений, которые позволили избежать многих преступлений", – пишет экс-нардеп.

Черненко напоминает, что россияне уже не впервые пытаются развязать террористическую войну с помощью взрывов. "СБУ предупреждала кровавые теракты в Киеве в мае и октябре прошлого года. Сегодня цель россиян – увеличить количество таких терактов. Россия хочет добиться паники среди мирного населения и разочарования в собственных защитниках. К счастью, команда Малыша справляется со своей задачей, раз за разом переигрывая россиян, – резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что террорист был взорван дистанционно российскими кураторами у ТЦК в Каменце-Подольском. Другой теракт предупрежден Службой безопасности в Ровно, где завербованные должны были взорвать отдел полиции. СБУ сработала на опережение.