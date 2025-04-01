Ілон Маск з'явився перед виборцями у Вісконсині у шапочці із сиру: промовисте фото

Мільярдер та власник компаній Tesla й X Ілон Маск з'явився в американському штаті Вісконсин, аби підтримати кандидата-консерватора на виборах до Верховного суду. На заході Маск з'явився у кумедній шапці у формі сира, що не залишилося поза увагою користувачів соцмереж.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про ливний вигляд Маска

Захід відбувся 30 березня у штаті Вісконсин, який відомий своїми традиціями сироваріння та футбольною командою Green Bay Packers. Припускають, що саме тому Маск з'явився перед натовпом у капелюсі, стилізованому під шматок сиру.

Під час зустрічі Маск вибіг на сцену, притримуючи руками незвичний головний убір. Він сам іронічно запитав у залу, як їм його капелюх. А після цього зняв шляпу у вигляді сиру та викинув у натовп.



Макс у смішній шапці / Фото з мережі

Що відбувалося на заході

ЗМІ стверджують, що мільярдер роздавав виборцям мільйони доларів. Він особисто роздав 2 чеки по одному мільйону доларів виборцям, які підписали петицію проти "суддів-активістів".

Генеральний прокурор штату Джош Каул відреагував на ініціативу Маска, подавши судовий позов із вимогою припинити роздачу коштів. За його словами, дії Маска суперечать законодавству, що забороняє матеріальні заохочення в обмін на голоси.

Раніше у мережі завірусилося відео, на якому видно, як Маск розважається фокусом з виделками. Жінка поруч із Маском не була вражена його здібностями, а в мережі жартують про його поведінку.