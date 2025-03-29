Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Бориса Філатова.

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Філатов попросив передати Маску фото "Тесли", знищеної обстрілом

Очільник Дніпра запевнив, що місто нікого не залишить напризволяще. І звернувся з цікавим проханням.

Прохання до моїх закордонних читачів і всіх, хто має акаунт у мережі Х. Зараз на Заході не надто люблять компанію Tesla та всіляко її тролять. Тож, будь ласка, передайте Ілону цю світлину. Бо ж він такий палкий прихильник росіян,

– написав Філатов.

"Тесла" в Дніпрі після обстрілу / Фото зі сторінки Бориса Філатова

30 березня в Дніпрі оголосили днем жалоби за загиблими. На момент публікації новини відомо про 4 загиблих і 22 поранених.

Окрім цього, Філатов спростував, що в ресторані "Бартоломео" загинули люди. У день атаки він контроверсійно висловився, мовляв, годі лити сльози за відомим рестораном.

Американці зробили "Теслу" мішенню нападів

Люди, обурені політикою Маска, нападають на сервісні центри та палять автівки. Дехто навіть пропонує власне авто, щоб його побили кувалдами.

Один з інвесторів "Тесли" обурений, бо Маск не займається компанією. Він закликав мільярдера або залишити посаду, або зосередитися на виробнику електромобілів.