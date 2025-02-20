Українка створила найбільший солодкий букет у світі: як він виглядає

Дівчина з України шокувала соцмережі, зробивши величезний їстівний букет. Він складався з різноманітних цукерок та батончиків, а також мав патріотичний дизайн.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @bouquet_vinegret.

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Як ми бачимо на оприлюднених кадрах, цей вражаючий витвір мистецтва складається з безлічі цукерок, шоколадних виробів та інших кондитерських смаколиків, ретельно зібраних у величезну композицію.

У відео майстриня показала, як крок за кроком формує букет, використовуючи різноманітні солодощі та декоративні елементи. Кінцевий результат вражає своїми масштабами та естетичною привабливістю, демонструючи високий рівень майстерності та креативності автора.

Зверніть увагу! Книга рекордів України офіційно не зафіксувала рекорд. "Найбільшим" букет охрестили у соцмережах.

Як виглядає величезний букет: дивіться відео

Реакція соцмереж

Це відео швидко стало вірусним у мережі, зібравши понад 57 тисяч вподобайок та сотні коментарів. Ось, що пишуть люди:

"Якщо у наших жінок є ціль, то їм немає перешкод. Молодець! Так тримати".

"Ви – неймовірна. Ваша робота має попасти в рекорди України".

"Ого! Це дуже крута робота".

Однак не всім користувачам соцмереж прийшовся до вподоби букет. Знайшлися й ті, хто писали, що це занадто багато або недостатньо гарно. Також суперечки виникли щодо того, якою є вартість такого букету.

У коментарях люди припускали, що його вартість становить приблизно 37 тисяч гривень. Однак згодом авторка відео відповіла:

Якщо чесно, я трішки збилась, бо спочатку рахувала і скотч в метрах і плівку, а потім просто вже робила. Собівартість виходить приблизно 6 – 7 тисяч гривень.

Цікаво, що у коментарях вже знайшлися охочі, які готові придбати такий букет.