На сайті "Бєзсмертнава полка" з'явилися нові "ветерани": Трампін, Малих, Пармезанов

На російському сайті "Бєзсмєртний полк онлайн" розмістили портрети нових "ветеранів". Вірніше, серед справжніх ветеранів з'явилися цікаві особи.

Їхні обличчя підозріло нагадують, до прикладу: Дональда Трампа, Кирила Буданова та Олександра Сирського. Про це пише 24 Канал.

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Нові ветерани з сайту "Бєзсмєртнава полка" розсмішили мережу

Так, на сайті "Бєзсмєртнава полка" 9 травня з'явилися: Трампін, Вітьков, Будьонний, Малих, Пармезанов та інші.

У соцмережах розповідають, що ці "ветерани" світилися на сайті пів дня. Поки росіяни це помітили та повидаляли, українці встигли поробити скриншоти.

Цікаві особи на сайті "Бєзсмєртнава полка":

До слова, на московський парад прибув голова КНР Сі Дзіньпін. У мережі жартують, що росіяни святкують "дєнь побєди" Китаю.

Тим часом російський диктатор Владімір Путін встиг зганьбитися ще до святкування, бо не зміг правильно вимовити ім'я голови Китаю. "Дорогий пан Сізіпінь, шанований друг", – сказав Путін президенту КНР під час особистої зустрічі, і навіть не поправив себе.