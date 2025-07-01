Менший за мопед: італієць створив найвужчий автомобіль у світі на базі Fiat Panda

Механік-ентузіаст з Італії Андреа Марацці представив справжній витвір інженерного мистецтва – найвужчий у світі автомобіль. Його модель, створена на основі легендарної Fiat Panda, вражає своєю надзвичайно компактною шириною – лише 48 сантиметрів.

Це менше, ніж деякі мотоцикли! Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Як виглядає фантастичне авто

Унікальний автомобіль презентували в місті Пандіно під час святкування 45-річчя випуску Fiat Panda. Хоча авто й виглядає кумедно, за ним стоїть серйозна інженерна робота: Марацці зберіг справжню передню панель Panda, але залишив у машині лише:

одне сидіння,

один дверний отвір,

електричний мотор.

Це був виклик – створити щось настільки вузьке, але при цьому кероване. Я хотів подивитися, як далеко можна зайти у створенні персонального транспорту,

– розповів Марацці.

Як не дивно, Panda for One швидко стала зіркою соцмереж: відео з її участю набрало десятки тисяч переглядів за лічені години. У коментарях користувачі порівнюють новинку з дитячими машинками, скейтбордами та навіть швейцарськими ножами на колесах.

Попри габарити, автомобіль є повністю функціональним — він їздить, сигналить і навіть має фари. Щоправда, другий пасажир у нього не поміститься.

Раніше у Німеччині 49-річний чоловік потрапив у ДТП, керуючи саморобним автомобілем з пивних ящиків. Чоловіка госпіталізували з серйозними травмами, йому загрожують звинувачення у водінні в нетверезому стані та порушенні правил дорожнього руху.