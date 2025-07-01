Это меньше, чем некоторые мотоциклы! Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Как выглядит фантастическое авто

Уникальный автомобиль презентовали в городе Пандино во время празднования 45-летия выпуска Fiat Panda. Хотя авто и выглядит забавно, за ним стоит серьезная инженерная работа: Марацци сохранил настоящую переднюю панель Panda, но оставил в машине только:

одно сиденье,

один дверной проем,

электрический мотор.

Это был вызов – создать что-то настолько узкое, но при этом управляемое. Я хотел посмотреть, как далеко можно зайти в создании персонального транспорта,

– рассказал Марацци.

Как ни странно, Panda for One быстро стала звездой соцсетей: видео с ее участием набрало десятки тысяч просмотров за считанные часы. В комментариях пользователи сравнивают новинку с детскими машинками, скейтбордами и даже швейцарскими ножами на колесах.

Несмотря на габариты, автомобиль является полностью функциональным - он ездит, сигналит и даже имеет фары. Правда, второй пассажир в него не поместится.

Ранее в Германии 49-летний мужчина попал в ДТП, управляя самодельным автомобилем из пивных ящиков. Мужчину госпитализировали с серьезными травмами, ему грозят обвинения в вождении в нетрезвом состоянии и нарушении правил дорожного движения.