"Коли замовив нову сестру на Temu": у мережі завірусився новий тренд

У соціальних мережах набирає популярності новий тренд під вірусну мелодію. У межах тренду користувачі створюють курйозні відео з підписом "Коли замовив нову сестру на Temu".

Що відомо про новий тренд – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У чому полягає новий тренд

Все почалося з відео за участю персонажа мультсеріалу Барта Сімпсона, який дивується, що тільки не роблять китайці. Цей звук підхопили користувачі тіктоку, які тепер створюють кумедні відео, в яких демонструють несподівані "замовлення" з онлайн-платформи Temu.

Так, в одному з таких відео, опублікованому користувачкою @nkvrch, вона стверджує, що отримала нову сестру, замовлену на Temu. Це відео швидко стало вірусним, зібравши тисячі переглядів та вподобань.

У мережі завірусився новий тренд: дивіться відео

Українці підтримують тренд: дивіться відео

Існують й інші адаптації тренду: дивіться відео

Життєва ситуація: дивіться відео

Ймовірно, тренд почався саме з цього фрагменту мультфільму "Сімпсони".

З чого почався вірусний тренд: дивіться відео