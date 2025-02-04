"Коли замовив нову сестру на Temu": у мережі завірусився новий тренд
- Новий тренд у соціальних мережах полягає в створенні кумедних відео з підписом "Коли замовив нову сестру на Temu".
- Тренд почався з відео, де Барт Сімпсон дивується китайським виробам, і користувачі тіктоку адаптували цей звук для своїх відео.
У соціальних мережах набирає популярності новий тренд під вірусну мелодію. У межах тренду користувачі створюють курйозні відео з підписом "Коли замовив нову сестру на Temu".
Що відомо про новий тренд – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У чому полягає новий тренд
Все почалося з відео за участю персонажа мультсеріалу Барта Сімпсона, який дивується, що тільки не роблять китайці. Цей звук підхопили користувачі тіктоку, які тепер створюють кумедні відео, в яких демонструють несподівані "замовлення" з онлайн-платформи Temu.
Так, в одному з таких відео, опублікованому користувачкою @nkvrch, вона стверджує, що отримала нову сестру, замовлену на Temu. Це відео швидко стало вірусним, зібравши тисячі переглядів та вподобань.
У мережі завірусився новий тренд: дивіться відео
Українці підтримують тренд: дивіться відео
Існують й інші адаптації тренду: дивіться відео
Життєва ситуація: дивіться відео
Ймовірно, тренд почався саме з цього фрагменту мультфільму "Сімпсони".
З чого почався вірусний тренд: дивіться відео