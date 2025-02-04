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Розваги Вірусні тренди "Коли замовив нову сестру на Temu": у мережі завірусився новий тренд
4 лютого, 20:45
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"Коли замовив нову сестру на Temu": у мережі завірусився новий тренд

Альона Захарова
Основні тези
  • Новий тренд у соціальних мережах полягає в створенні кумедних відео з підписом "Коли замовив нову сестру на Temu".
  • Тренд почався з відео, де Барт Сімпсон дивується китайським виробам, і користувачі тіктоку адаптували цей звук для своїх відео.

У соціальних мережах набирає популярності новий тренд під вірусну мелодію. У межах тренду користувачі створюють курйозні відео з підписом "Коли замовив нову сестру на Temu".

Що відомо про новий тренд – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У чому полягає новий тренд

Все почалося з відео за участю персонажа мультсеріалу Барта Сімпсона, який дивується, що тільки не роблять китайці. Цей звук підхопили користувачі тіктоку, які тепер створюють кумедні відео, в яких демонструють несподівані "замовлення" з онлайн-платформи Temu.

Так, в одному з таких відео, опублікованому користувачкою @nkvrch, вона стверджує, що отримала нову сестру, замовлену на Temu. Це відео швидко стало вірусним, зібравши тисячі переглядів та вподобань.

У мережі завірусився новий тренд: дивіться відео

Українці підтримують тренд: дивіться відео 

@pastoor.ds

Інст: pastoor.ds

♬ оригінальний звук - СІМПСОНИ | МЕМИ

Існують й інші адаптації тренду: дивіться відео

@nkvrch

♬ оригінальний звук - СІМПСОНИ | МЕМИ

Життєва ситуація: дивіться відео

@ohh_mammy1 Коли не зайду завжди щось потрібно #переписка #тіктокукраїна #рек #рекомендації #тему ♬ оригінальний звук - СІМПСОНИ | МЕМИ

Ймовірно, тренд почався саме з цього фрагменту мультфільму "Сімпсони".

З чого почався вірусний тренд: дивіться відео

@netflix_and_english Гріх не замовити купу непотрібного барахла #сімпсониукраїнською #simpsons #сімпсони #сімпсонимеми #мем #меми #китай #temu ♬ оригінальний звук - СІМПСОНИ | МЕМИ