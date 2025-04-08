Укр Рус
Розваги Вірусні тренди "Роблять з дітей з тварин": у мережі божеволіють від нового тренду з ШІ з милими фото
8 квітня, 14:35
2

"Роблять з дітей з тварин": у мережі божеволіють від нового тренду з ШІ з милими фото

Альона Захарова
Основні тези
  • Новий тренд у соцмережах: користувачі створюють зображення, де їхні тварини виглядають як люди, використовуючи штучний інтелект.
  • Для створення таких зображень використовуються програми, як-от Midjourney, DALL·E 3, Artbreeder, Fotor AI та Dream by WOMBO.

У соцмережах стрімко набирає популярності новий тренд, який точно змусить вас усміхнутися. Користувачі масово публікують кумедні зображення, згенеровані штучним інтелектом, на яких їхні улюбленці показані в образі людей.

Своїми результатами люди почали ділитися у соцмережі Х, передає 24 Канал.

Дивіться також З пасочкою та ковбаскою: ШІ "перемістив" персонажів серіалу "Друзі" в Україну

У чому полягає новий тренд

У межах цього тренду люди створюють реалістичні зображення, на яких їхні котики та собачки постають в образах людей. Це надзвичайно мило, адже для багатьох домашні улюбленці – це справжнісінькі члени родини.

Так, люди просять ШІ створити образ свого пухнастика у вигляді людини. В результаті мережу заполонили серії портретів "песиків у шкільній формі" та "кішечок у вінтажних сукнях".

Цікаво, що це працює і у зворотній бік. До прикладу, люди намагаються уявити, як вони виглядали б, якби були тваринами.


У мережі з'явився новий тренд / Фото надане 24 Каналу


Як виглядали люди, якби були тваринами / Фото надане 24 Каналу

Як повторити цей ефект

  1. Обери фото свого улюбленця. Знайди чітке, бажано фронтальне фото тваринки. Важливо, щоб добре було видно її мордочку, очі, загальний настрій.
  2. Застосуй ШІ-інструмент для генерації зображення. Найпопулярніші сервіси:
  • Midjourney (працює через Discord)
  • DALL·E 3 (можна прямо тут, у чаті або в ChatGPT Pro)
  • Artbreeder, Fotor AI, Dream by WOMBO – теж хороші варіанти.
  1. Придумай правильний промт (запит). Тут головне – описати, як виглядав би твій пес чи кіт, якби був людиною. Наприклад: "Перетвори золотистого ретрівера на хлопчика 10 років у стильному светрі, з добрими очима і світлим волоссям."

Раніше завдяки ШІ ми побачили, як виглядали б Анджеліна Джолі та Бред Пітт у традиційних українських вбраннях, якби жили в Україні.