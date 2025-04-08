"Роблять з дітей з тварин": у мережі божеволіють від нового тренду з ШІ з милими фото

У соцмережах стрімко набирає популярності новий тренд, який точно змусить вас усміхнутися. Користувачі масово публікують кумедні зображення, згенеровані штучним інтелектом, на яких їхні улюбленці показані в образі людей.

Своїми результатами люди почали ділитися у соцмережі Х, передає 24 Канал.

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У чому полягає новий тренд

У межах цього тренду люди створюють реалістичні зображення, на яких їхні котики та собачки постають в образах людей. Це надзвичайно мило, адже для багатьох домашні улюбленці – це справжнісінькі члени родини.

Так, люди просять ШІ створити образ свого пухнастика у вигляді людини. В результаті мережу заполонили серії портретів "песиків у шкільній формі" та "кішечок у вінтажних сукнях".

Цікаво, що це працює і у зворотній бік. До прикладу, люди намагаються уявити, як вони виглядали б, якби були тваринами.



У мережі з'явився новий тренд / Фото надане 24 Каналу



Як виглядали люди, якби були тваринами / Фото надане 24 Каналу

Як повторити цей ефект

Обери фото свого улюбленця. Знайди чітке, бажано фронтальне фото тваринки. Важливо, щоб добре було видно її мордочку, очі, загальний настрій. Застосуй ШІ-інструмент для генерації зображення. Найпопулярніші сервіси:

Midjourney (працює через Discord)

DALL·E 3 (можна прямо тут, у чаті або в ChatGPT Pro)

Artbreeder, Fotor AI, Dream by WOMBO – теж хороші варіанти.

Придумай правильний промт (запит). Тут головне – описати, як виглядав би твій пес чи кіт, якби був людиною. Наприклад: "Перетвори золотистого ретрівера на хлопчика 10 років у стильному светрі, з добрими очима і світлим волоссям."

Раніше завдяки ШІ ми побачили, як виглядали б Анджеліна Джолі та Бред Пітт у традиційних українських вбраннях, якби жили в Україні.