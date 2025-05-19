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Розваги Новини про вірусні тренди "Зайдеш, зайдеш ще до мене, моя пташко": у мережі шириться смішний тренд з піснею Ziferblat
19 травня, 16:37
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"Зайдеш, зайдеш ще до мене, моя пташко": у мережі шириться смішний тренд з піснею Ziferblat

Альона Захарова
Основні тези
  • У соцмережах набирає популярність гумористичний тренд, натхненний піснею гурту Ziferblat, з фразою "Зайдеш, зайдеш ще до мене, моя пташко".
  • Гурт Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні-2025, посів 9-те місце, отримавши максимальні бали від Чехії, Ізраїля та Польщі.

Євробачення-2025 вже відгриміло, але меми та тренди ще довго будуть тішити українців. Так, у соцмережах набирає популярності новий гумористичний тренд, натхненний піснею українського гурту Ziferblat.

У чому полягає новий вірусний тренд – розповідає 24 Канал.

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Новий тренд віруситься у мережі

Фраза "Зайдеш, зайдеш ще до мене, моя пташко" стала основою для вірусних відео та мемів, в яких користувачі жартома описують життєві ситуації, коли хтось йде "назавжди", але всі розуміють: повернення неминуче.

Суть тренду – показати іронічні моменти прощання, в яких герой упевнено залишає місце, людину чи ситуацію, але глядач (а разом із ним – і творець відео) знає, що це ненадовго. Користувачі тіктоку активно долучаються до тренду, демонструючи свій креатив і самоіронію. 

У соцмережах шириться новий тренд: дивіться відео

Тренд описує життєві ситуації: дивіться відео

@dariiahuliak

♬ оригінальний звук - київський зефір

У соцмережах новий тренд: дивіться відео

@ksen_fun

Було?)

♬ оригінальний звук - київський зефір

Коли йдеш "назавжди", але всі знають правду: дивіться відео

@lesyalibrary Сьогодні працюємо із 10:00 до 18:00 ️‍ #бібліотека #лесинабібліотека #мем #librarytiktok #library #bestfriend ♬ оригінальний звук - київський зефір

Тренд про неминуче повернення: дивіться відео

@alla.malkin

нікого не засуджую всіх чекаю, вертайтесь коли схочете)))

♬ оригінальний звук - київський зефір

Українська пісня підкорює стрічку: дивіться відео

@jysk.lutsk.imidzh Включаємось в тренди з @Ziferblat #євробачення2025 #україна #українськийтікток #циферблат ♬ оригінальний звук - київський зефір

Драматичне "прощавай" перетворюється на жарт: дивіться відео

@nirvanchikk Зайдеш до мене, моя пташка #ziferblatband #evrovision #пташка #пісніукраїнською #подруга ♬ оригінальний звук - київський зефір

Додамо, що гурт Ziferblat, який представляв Україну на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення, посів 9-те місце. Максимальний бал у 12 пунктів Україна отримала від глядачів з Чехії, Ізраїля та Польщі. Інші країни, що підтримали Ziferblat високими балами, включають Грузію, Португалію, Іспанію, Кіпр та "решту світу".