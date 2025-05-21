Неможливо стримати сліз: реакція собаки на появу новонародженого у будинку стала вірусною

Як відомо, собаки дуже прив'язуються до людей, а з появою нового члена сім'ї навіть можуть перейняти на себе роль няні. Тож, недивно, що 6-річний лабрадор-пітбуль Рокі не міг стримати радості, зустрівши господиню з новонародженою донькою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача тіктоку з ніком @midquez_.

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На оприлюднених кадрах ми бачимо собаку, яка ледь стримує емоції під час першої зустрічі із новонародженим малюком. Рокі радісно махає хвостом, не зводить очей з господині та малечі, та ледь-ледь тримається на місці. В один момент Емі навіть доводиться стримувати песика.

Реакція Рокі на знайомство з Пенелопою була, мабуть, наймилішою річчю, яку я коли-небудь бачила. Він поводився так стримано й чемно, ніби хотів справити гарне враження на нас обох. Рокі – моя душа в собачому тілі. Він, здається, ще до народження дитини зрозумів, що великий живіт означає нове життя, і був неймовірно схвильований,

– розповіла Емі

Реакція собаки на появу новонародженого у будинку: дивіться відео

Реакція мережі

У соцмережах це відео одразу ж стало вірусним. Воно швидко зібрало вражаючі 5,3 мільйона переглядів і 1,5 мільйона вподобань. Користувачі тіктоку також не були байдужими та залишили чимало милих коментарів:

"Облизується, намагається заспокоїтись – він так схвильований".

"Ага, то це її він так чекав всі ці місяці".

"Який гордий старший брат".

Раніше у "Фельдман ЕкоПарку", що під Харковом, мати-тигриця відмовилася від своїх новонароджених дитинчат, але їх прихистила собака, яка годує та доглядає за ними.