Британські бабуся та дідусь розривають мережу вірусними танцями: милі відео

Британське подружжя стало справжніми зірками соцмереж. Все через вірусні танці, які просто розривають мережу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @twojays2.

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Що відомо про миле подружжя

Британські бабуся та дідусь вже 51 рік живуть разом. Попри свій зрілий вік, вони активно ведуть соцмережі, повторюють вірусні тренди та публікують милі відео. Відомо, що Джоан та Джиммі О'Шонессі створили свій акаунт у тіктоці під час першого локдауну через Covid-19 у 2020 році.

Сталося це після того, як побачили, що їхній друг опублікував танцювальне відео в тікток. Джоан була впевнена, що вона з чоловіком можуть робити це не гірше за друга. І вона не посилилася. Перший ролик отримав хороші відгуки, тому вони вирішили зняти ще одне, і почали активно вести блог.

Зараз їхня сторінка у тіктоці має безліч відео, які збирають мільйони переглядів! Так, нещодавно вони повторили популярний тренд з танцем із ситкому "Принц з Беверлі Гілз".

Подружжя танцює у тіктоці: дивіться відео

Цікава деталь! Подружжя зізналося, що знімати танцювальний контент їм не важко, адже вони обоє – танцюристи в минулому.

Зараз їх акаунт налічує понад 4,4 мільйона підписників у тіктоці та понад 811 тисяч в інстаграмі.

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж реагують на подружжя з позитивом та теплом. Вони пишуть: