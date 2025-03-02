Чоловік, який постійно краде туалетний папір, зміг накопичити мільйони гривень

Чоловік, на ім'я Бредлі, який називає себе "економним фріком", краде туалетний папір. Попри його дивний спосіб життя, він виявився мільйонером.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @baddie.brad.

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Деталі свого життя чоловік розповів у своїх соцмережах. Він опублікував відео, на якому зізнався, що повторно використовує пакети для сміття, краде туалетний папір та їсть з однієї тарілки. Нещодавно чоловік здивував своїх підписників новими правилами економії. Деякі з них дуже суперечливі та дискусійні.

Бредлі стверджує, що за один місяць отримав понад 16 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 840 тисяч гривень), працюючи на кількох роботах. Чоловік займається тим, що:

створює контент в соціальних мережах,

роздає фінансові консультації,

вигулює собак,

відповідає на дзвінки кризової гарячої лінії,

прибирає будинки й стриже газони.

Такий спосіб життя дозволив чоловіку накопичити достатньо велику "фінансову подушку" (200 830 фунтів стерлінгів або 10,5 мільйона гривень), щоб жити розкішно, але натомість обирає неймовірно економний спосіб життя.

Чоловік розказав, як економити гроші: дивіться відео

Як економити гроші

Чоловік, який живе у квартирі-студії у штаті Коннектикут, пояснив, що любить заощаджувати гроші.

Наприклад, я заряджаю акумулятори й бритву на роботі або там, де є розетка. Не вмикаю опалення у квартирі, тому прочиняю двері, щоб впустити тепло з коридору,

– зазначив він.

Бредлі розуміє, що багато хто може не погодитися з його способом життя, але переконує, що дуже щасливий і не збирається за жодних обставин нічого змінювати.

Реакція соцмереж

Відео блогера у тіктоці швидко стало вірусним, зібравши 1,7 мільйона переглядів лише за один день. Люди почали активно ділитися своїми думками у коментарях: