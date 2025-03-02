Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @baddie.brad.

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Детали своей жизни мужчина рассказал в своих соцсетях. Он опубликовал видео, на котором признался, что повторно использует пакеты для мусора, ворует туалетную бумагу и ест с одной тарелки. Недавно мужчина удивил своих подписчиков новыми правилами экономии. Некоторые из них очень противоречивые и дискуссионные.

Брэдли утверждает, что за один месяц получил более 16 тысяч фунтов стерлингов (примерно 840 тысяч гривен), работая на нескольких работах. Мужчина занимается тем, что:

создает контент в социальных сетях,

раздает финансовые консультации,

выгуливает собак,

отвечает на звонки кризисной горячей линии,

убирает дома и стрижет газоны.

Такой образ жизни позволил мужчине накопить достаточно большую "финансовую подушку" (200 830 фунтов стерлингов или 10,5 миллиона гривен), чтобы жить роскошно, но вместо этого выбирает невероятно экономный образ жизни.

Мужчина рассказал, как экономить деньги: смотрите видео

Как экономить деньги

Мужчина, который живет в квартире-студии в штате Коннектикут, объяснил, что любит экономить деньги.

Например, я заряжаю аккумуляторы и бритву на работе или там, где есть розетка. Не включаю отопление в квартире, поэтому приоткрываю двери, чтобы впустить тепло из коридора,

– отметил он.

Брэдли понимает, что многие могут не согласиться с его образом жизни, но убеждает, что очень счастлив и не собирается ни при каких обстоятельствах ничего менять.

Реакция соцсетей

Видео блогера в тиктоке быстро стало вирусным, собрав 1,7 миллиона просмотров всего за один день. Люди начали активно делиться своими мыслями в комментариях: