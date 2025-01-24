Океан викинув на берег тисячі чорних кульок: люди розмірковують, що це може бути
- На узбережжі Нового Південного Уельсу з'явилися загадкові чорні сфери, які можуть бути "смоляними кульками", що містять нафтові вуглеводні та інші матеріали.
- Агентство з охорони довкілля оголосило про відновлення та розширення розслідування причин появи куль сміття, проте вчені досі не знають, що це за кульки.
На узбережжі Нового Південного Уельсу з'явилися загадкові чорні сфери. Місцеві губляться у здогадках, що ж це може бути та чому вони з'являються.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Lab Online.
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Що помітили на узбережжі
Вперше загадкові фільми помітили приблизно 3 місяці тому. Дослідники зібрали зразки, аби потім вивчити їх у лабораторії. Однак зараз загадкові темні сфери знову повернулися і ніхто не знає, що це таке.
Попередній аналіз учених показав, що загадкові кулі, знайдені на пляжах ще в жовтні 2024 року, можуть бути "смоляними кульками".
Довідка. Це темні, сферичні, липкі краплі, утворені з вивітреної нафти, які десятиліттями з'являються на берегових лініях по всій земній кулі.
Однак подальші результати випробувань показали, що кульки здебільшого містять:
- жирні кислоти,
- невелику частину нафтових вуглеводнів,
- інші матеріали, зокрема людське волосся,
- різні волокна і бактерії, пов'язані зі стічними водами.
Водночас останній тест показав, що нафтові вуглеводні в кульках були схожі на проміжні або важкі нафтові палива, які часто використовуються в судноплавстві. Простіше кажучи, дослідники досі не знають, що це за кульки.
Океан викинув на берег тисячі чорних кульок / Фото Randwick City Council
Учені досі не можуть розгадати склад загадкових кульок
Через деякий час Агентство з охорони довкілля оголосило про відновлення і розширення розслідування причин появи куль сміття.
Експерти зазначають, що розслідування інцидентів забруднення довкілля є надзвичайно складним, проте вчені продовжать роботу, щоб вивчити всі можливі потенційні джерела.