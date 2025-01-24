Океан викинув на берег тисячі чорних кульок: люди розмірковують, що це може бути

На узбережжі Нового Південного Уельсу з'явилися загадкові чорні сфери. Місцеві губляться у здогадках, що ж це може бути та чому вони з'являються.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Lab Online.

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Що помітили на узбережжі

Вперше загадкові фільми помітили приблизно 3 місяці тому. Дослідники зібрали зразки, аби потім вивчити їх у лабораторії. Однак зараз загадкові темні сфери знову повернулися і ніхто не знає, що це таке.

Попередній аналіз учених показав, що загадкові кулі, знайдені на пляжах ще в жовтні 2024 року, можуть бути "смоляними кульками".

Довідка. Це темні, сферичні, липкі краплі, утворені з вивітреної нафти, які десятиліттями з'являються на берегових лініях по всій земній кулі.

Однак подальші результати випробувань показали, що кульки здебільшого містять:

жирні кислоти,

невелику частину нафтових вуглеводнів,

інші матеріали, зокрема людське волосся,

різні волокна і бактерії, пов'язані зі стічними водами.

Водночас останній тест показав, що нафтові вуглеводні в кульках були схожі на проміжні або важкі нафтові палива, які часто використовуються в судноплавстві. Простіше кажучи, дослідники досі не знають, що це за кульки.



Океан викинув на берег тисячі чорних кульок / Фото Randwick City Council

Учені досі не можуть розгадати склад загадкових кульок

Через деякий час Агентство з охорони довкілля оголосило про відновлення і розширення розслідування причин появи куль сміття.

Експерти зазначають, що розслідування інцидентів забруднення довкілля є надзвичайно складним, проте вчені продовжать роботу, щоб вивчити всі можливі потенційні джерела.