Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Lab Online.

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Что заметили на побережье

Впервые загадочные фильмы заметили примерно 3 месяца назад. Исследователи собрали образцы, чтобы потом изучить их в лаборатории. Однако сейчас загадочные темные сферы снова вернулись и никто не знает, что это такое.

Предварительный анализ ученых показал, что загадочные шары, найденные на пляжах еще в октябре 2024 года, могут быть "смоляными шариками".

Справка. Это темные, сферические, липкие капли, образованные из выветренной нефти, которые десятилетиями появляются на береговых линиях по всему земному шару.

Однако дальнейшие результаты испытаний показали, что шарики по большей части содержат:

жирные кислоты,

небольшую часть нефтяных углеводородов,

другие материалы, в частности человеческие волосы,

различные волокна и бактерии, связанные со сточными водами.

В то же время последний тест показал, что нефтяные углеводороды в шариках были похожи на промежуточные или тяжелые нефтяные топлива, которые часто используются в судоходстве. Проще говоря, исследователи до сих пор не знают, что это за шарики.



Океан выбросил на берег тысячи черных шариков / Фото Randwick City Council

Ученые до сих пор не могут разгадать состав загадочных шариков

Через некоторое время Агентство по охране окружающей среды объявило о возобновлении и расширении расследования причин появления шаров мусора.

Эксперты отмечают, что расследование инцидентов загрязнения окружающей среды является чрезвычайно сложным, однако ученые продолжат работу, чтобы изучить все возможные потенциальные источники.