"Не може зрозуміти": реакція кота на розрив стосунків господарів розчулила мережу

28-річна Клер пережила важке розставання зі своїм бойфрендом. Однак, не лише розрив довготривалих стосунків завдав їй болю, а і реакція домашнього улюбленця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Клер. Допис про це зібрав уже понад 230 тисяч вподобань.

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Що зворушило Клер та її підписників?

Відеоролик, на якому Джинджер стурбовано ходить по будинку, намагаючись знайти партнера своєї власниці, завірусився у соціальних мережах. "Я багато про що шкодую, але про це шкодую найбільше", – написала дівчина в описі до своєї публікації.

На опублікованому відео видно, як кіт стурбовано ходить по будинку, топчеться біля вхідних дверей і наче очікує, що хтось от-от повернеться. Клер пояснила, що її улюбленець просто не може зрозуміти, що колишній уже не житиме разом з ними.

Клер уточнила, що розсталася зі своїм партнером приблизно за місяць до цієї публікації. Дівчина також розповіла виданню Newsweek, що після розриву кіт щовечора, поївши, сідає біля вхідних дверей. Вона стверджує, що раніше він ніколи так не робив.

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