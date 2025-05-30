У Нідерландах не можуть завершити будівництво складу боєприпасів: до чого тут борсуки
- Будівництво складу боєприпасів у Нідерландах на території Старгорсту призупинено через виявлення борсукової нори та проживання захищених тварин.
- Законодавство Нідерландів вимагає компенсації руйнування заповідних зон, що ускладнює будівництво через необхідність пошуку нової території для борсуків.
Міністерство оборони Нідерландів мали намір побудувати склад боєприпасів неподалік міста Старгорст. Але цьому стали на заваді борсуки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RTV Oost.
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До чого тут борсуки
Річ у тім, що неподалік міста Старгорст, де хочуть побудувати склад, виявили борсукову нору. Крім того, на території лісу мешкають багато захищених тварин, зокрема:
- борсуки,
- лисиці,
- різні види сов.
Очевидно, через це проєкт Міноборони Нідерландів розкритикували екологи. Але проблема полягає у тому, що це єдине місце, яке отримало найкращі показники за всіма іншими критеріями.
У Нідерландах не можуть завершити будівництво складу боєприпасів через борсуків / Фото Unsplash
Довідка. Нідерландське законодавство зобов'язує компенсувати руйнування заповідної зони шляхом її створення в іншому місці. Але у випадку Старгорста це ускладнюється виявленим на території майбутнього складу борсучого лігва.
Компенсація будівництва полягає у пошуку "відносно великої і специфічної території проживання" борсуків, що може виявитись складним завданням. Тож наразі невідомо, чи планує Міністерство оборони Нідерландів переглянути плани щодо будівництва складу боєприпасів.
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