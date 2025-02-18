Ніби звичайний відвідувач: главу компанії Apple не впізнали у ресторані – курйозне відео

В одному із закладів Нового Орлеана стався курйозний інцидент. Генеральний директор Apple Тім Кук залишився непоміченим у місцевому ресторані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео із соцмережі Х.

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Відомо, що Тім Кук перебував у Новому Орлеані перед довгоочікуваним Супербоулом. Але, попри його популярність і значні статки, він залишився непоміченим. Відомо, що інцидент стався у ресторані Domilise's Po-Boys & Bar.

На відео, яке стало вірусним у мережі видно, як Кук стоїть у черзі як інші відвідувачі. Очевидно, що працівники закладу навіть не впізнали главу Apple.

Тіма Кука не впізнали у ресторані: дивіться відео

Реакція ресторану

Згодом ресторан відреагував на інцидент у своїх соцмережах. Вони оприлюднили допис в інстаграмі, запитавши, чи впізнали б відвідувачі Тіма Кука. Судячи з реакцій, багато хто також не впізнав би главу величезної корпорації.

Реакція ресторану, де стався курйозний інцидент: дивіться відео

Довідка. Тім Кук – це американський бізнесмен, генеральний директор (CEO) компанії Apple Inc. з 2011 року. Він став наступником Стіва Джобса після його відставки через проблеми зі здоров'ям. Тім Кук менш ексцентричний, ніж Стів Джобс, але під його керівництвом Apple стала першою компанією у світі, яка досягла ринкової капіталізації в 3 трильйони доларів