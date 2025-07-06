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Розваги FUN новини "Ну, проїжджай": одесит не поділив прохід із власним відображенням
6 липня, 17:30
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"Ну, проїжджай": одесит не поділив прохід із власним відображенням

Альона Захарова
Основні тези
  • В одеському супермаркеті чоловік не впізнав своє відображення в дзеркалі і влаштував "конфлікт" із самим собою.
  • Інцидент стався в супермаркеті "Сільпо" на Французькому бульварі і швидко набрав популярність у мережі.
  • Інші покупці вказали чоловікові на помилку, і він продовжив свій шлях, ніби нічого не сталося.

В одному з одеських супермаркетів стався кумедний інцидент, який став вірусним у мережі. Покупець, не впізнавши себе в дзеркалі, влаштував "конфлікт" із власним відображенням.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали

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Згідно з відео, яке швидко набрало популярності, чоловік із візком у вузькому проході магазину зупинився перед дзеркалом, сприйнявши своє відображення за іншого покупця. Він жестом запропонував «незнайомцю» проїхати першим і навіть кивнув головою, проте "опонент" не реагував.

Роздратований чоловік вирішив сам рушити вперед і з розмаху врізався візком у дзеркало. Інші покупці, які спостерігали за інцидентом, вказали чоловікові на помилку. Усвідомивши ситуацію, він незворушно продовжив свій маршрут, ніби нічого не сталося.

Що відомо про кумедний інцидент: дивіться відео

За інформацією очевидців, курйоз трапився в супермаркеті "Сільпо" на Французькому бульварі у курортній Одесі.

Це був найважчий бій у його житті – і він програв, 
– жартують користувачі мережі. 

Тим часом у Рівному стався інший курйозний інцидент. Днями патрульні отримали виклик про крадіжку. Але на місці з'ясувалося, що чоловік пожартував, повідомивши про "вкрадену совість".