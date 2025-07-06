Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Згідно з відео, яке швидко набрало популярності, чоловік із візком у вузькому проході магазину зупинився перед дзеркалом, сприйнявши своє відображення за іншого покупця. Він жестом запропонував «незнайомцю» проїхати першим і навіть кивнув головою, проте "опонент" не реагував.

Роздратований чоловік вирішив сам рушити вперед і з розмаху врізався візком у дзеркало. Інші покупці, які спостерігали за інцидентом, вказали чоловікові на помилку. Усвідомивши ситуацію, він незворушно продовжив свій маршрут, ніби нічого не сталося.

Що відомо про кумедний інцидент: дивіться відео

За інформацією очевидців, курйоз трапився в супермаркеті "Сільпо" на Французькому бульварі у курортній Одесі.

Це був найважчий бій у його житті – і він програв,

– жартують користувачі мережі.

Тим часом у Рівному стався інший курйозний інцидент. Днями патрульні отримали виклик про крадіжку. Але на місці з'ясувалося, що чоловік пожартував, повідомивши про "вкрадену совість".