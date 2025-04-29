Одразу 15 заможних жінок утримували одного чоловіка: як виглядає його життя

В Японії чоловік, на ім'я Такуя Ікома привернув до себе увагу громадськості своїм незвичним способом життя. Все через те, що йому пощастило заробляти до 1 мільйона єн на місяць.

Таку чималу суму він заробляє, надаючи емоційну та побутову підтримку п'ятнадцяти багатим жінкам одночасно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SCMP.

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Як живе чоловік

Попри поширену думку, Такуя Ікома ніколи не був в образі "утриманки". За свої гроші він доглядав за клієнтками, прибирав їхні домівки, готував, вигулював собак, проводив із ними вечори, підтримував емоційно та виконував роль "домогосподарки".

Чоловік витрачав чимало часу на зовнішній вигляд:

наносив макіяж,

робив зачіску,

ретельно добирав вбрання, щоб мати гідний вигляд поруч із багатими дамами.

Усі думають, що бути утриманцем – це відпочинок, гроші та легкість. Але насправді це робота, що вимагає багато енергії. Керувати п'ятнадцятьма жінками одночасно – це, м'яко кажучи, непросто,

– зізнався Ікома.



Одразу 15 заможних жінок утримували одного чоловіка / Фото SCMP

На піку своєї "кар'єри" він заробляв до 1 мільйона єн на місяць (приблизно 7000 доларів), обслуговуючи клієнток лише 8 днів на місяць.

Цікаво! Ікома почав свій "кар'єрний шлях" ще у 18 років, коли зрозумів, що здатен зачаровувати заможних жінок старшого віку. Вони балували його увагою, дорогими подарунками й платили за супровід на заходи. Пізніше він вирішив повністю присвятити себе цій нетиповій діяльності.

Зараз він створив канал на ютубі, де почав ділитися історіями свого життя і роздумами про роль "чоловіка-утриманки". Також він заявив про плани запустити навчальний курс для тих, хто хоче піти його стопами.

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