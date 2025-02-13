Чоловік придбав торт, але його вкрав пухнастий крадій: кумедне фото

Чоловік, на ім'я Кім Доггетт з американського штату Небраска хотів потішити свою родину тортом. Однак вдома не було місця у холодильнику, тому вирішив поставити його на столі надворі. Тут його чекав сюрприз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Кумедна історія сталася 11 лютого. Чоловік залишив тортик на вулиці, але коли пішов забрати його, то смаколик зник. Натомість на повсюди були шоколадні сліди, які залишив пухнастий крадій. Ці сліди привели до опосума та залишків торта, які вже не міг доїсти дрібний шкідник.

Однак сім’я не засмутилася тим, що не зможе з’їсти смаколик. Їх насторожило те, як тварина виглядала та почувалася, тому вони звернулися за допомогою.



Опосум-крадій / Фото Кіма Доггетта

В якому стані була тваринка

З'ясувалося, що надмірне захоплення солодким могло вартувати опосуму життя. Ветеринари оглянули тварину та надали їй першу допомогу. Вони дослідили, що опосум також страждав від інтоксикації через свинець, тому тепер ветеринари лікують його і від інтоксикації, і від наслідків його переїдання солодощами.

Довідка. Як і для багатьох інших тварин (наприклад, собак і кішок), теобромін і кофеїн, що містяться в шоколаді, є токсичними для опосумів. Вони можуть спричинити отруєння, що проявляється судомами, підвищеним серцебиттям, діареєю та навіть летальним наслідком у високих дозах.