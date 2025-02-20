Через прозорий лід видно дно: кадри з замерзлого Світязя завірусилися у мережі

Унікальне природнє явище, зафіксоване на озері Світязь, підкорило соцмережі. Крізь кришталево прозорий лід можна було побачити навіть дно озера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @tativaa.

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Світязь – найбільше та найглибше озеро України, розташоване у Волинській області. Завдяки чистій воді воно часто вражає туристів, але цього разу зима створила по-справжньому казковий ефект. Через ідеально прозорий лід можна роздивитися дно водойми.

Українці вирішили не втрачати можливості та гуляли і каталися на ковзанах по кризі. На заході сонця все це виглядає по-особливому казково!

Як виглядає Світязь взимку: дивіться відео

Крига на озері Світязь : дивіться відео

Озеро Світязь взимку: дивіться відео

Реакція соцмереж

Очевидно, така краса не залишила українців байдужими. Ось, які коментарі вони залишали:

"Ух, аж дух захоплює! Яка там глибина, де ви катаєтесь?".

"Завжди мріяла покататись по такому прозорому рівненькому льоді" Треба їхати на Світязь".

"Яка краса, але я б не наважилась би".

Довідка. Світязь – це найбільше і найглибше озеро в Україні, яке входить до складу Шацьких озер. Воно розташоване у Волинській області, неподалік від кордону з Білоруссю та Польщею. Надзвичайно чиста вода в озері багата на срібло та гліцерин, що робить її корисною для шкіри.