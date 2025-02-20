Через прозорий лід видно дно: кадри з замерзлого Світязя завірусилися у мережі
- На озері Світязь утворився прозорий лід, через який видно дно, що стало популярним у соцмережах.
- Українці активно коментують та діляться враженнями від унікального зимового явища на озері.
Унікальне природнє явище, зафіксоване на озері Світязь, підкорило соцмережі. Крізь кришталево прозорий лід можна було побачити навіть дно озера.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @tativaa.
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Світязь – найбільше та найглибше озеро України, розташоване у Волинській області. Завдяки чистій воді воно часто вражає туристів, але цього разу зима створила по-справжньому казковий ефект. Через ідеально прозорий лід можна роздивитися дно водойми.
Українці вирішили не втрачати можливості та гуляли і каталися на ковзанах по кризі. На заході сонця все це виглядає по-особливому казково!
Як виглядає Світязь взимку: дивіться відео
Крига на озері Світязь : дивіться відео
Озеро Світязь взимку: дивіться відео
Реакція соцмереж
Очевидно, така краса не залишила українців байдужими. Ось, які коментарі вони залишали:
- "Ух, аж дух захоплює! Яка там глибина, де ви катаєтесь?".
- "Завжди мріяла покататись по такому прозорому рівненькому льоді" Треба їхати на Світязь".
- "Яка краса, але я б не наважилась би".
Довідка. Світязь – це найбільше і найглибше озеро в Україні, яке входить до складу Шацьких озер. Воно розташоване у Волинській області, неподалік від кордону з Білоруссю та Польщею. Надзвичайно чиста вода в озері багата на срібло та гліцерин, що робить її корисною для шкіри.