Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @tativaa.

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Свитязь – самое большое и глубокое озеро Украины, расположено в Волынской области. Благодаря чистой воде оно часто поражает туристов, но на этот раз зима создала по-настоящему сказочный эффект. Через идеально прозрачный лед можно рассмотреть дно водоема.

Украинцы решили не терять возможности и гуляли и катались на коньках по льду. На закате солнца все это выглядит по-особенному сказочно!

Как выглядит Свитязь зимой: смотрите видео

Лед на озере Свитязь: смотрите видео

Озеро Свитязь зимой: смотрите видео

Реакция соцсетей

Очевидно, такая красота не оставила украинцев равнодушными. Вот, какие комментарии они оставляли:

"Ух, аж дух захватывает! Какая там глубина, где вы катаетесь?".

"Всегда мечтала покататься по такому прозрачному ровненькому льду" Надо ехать на Свитязь".

"Какая красота, но я бы не решилась бы".

Справка. Свитязь – это самое большое и самое глубокое озеро в Украине, которое входит в состав Шацких озер. Оно расположено в Волынской области, недалеко от границы с Беларусью и Польшей. Очень чистая вода в озере богата серебром и глицерин, что делает ее полезной для кожи.