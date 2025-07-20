"Це pizza police": у США поліцейські доставили піцу замість водія, якого арештували

У штаті Аризона у США поліцейські стали героями курйозного інциденту. Після затримання водія служби доставки піци вони вирішили особисто завершити виконання його замовлення.

Кадри з поліцейськими швидко стало вірусними у соцмережах, про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент поліції Темпе.

Читайте також У США поліція "переслідувала" порося на жвавій трасі: веселий інцидент насмішив мережу

Чому поліція привезла піцу?

На відео, опублікованому в мережі, видно, як представник поліції підходить до дверей житлового будинку з коробкою піци в руках. "Офіцер доставляє піцу після арешту водія доставки", – пояснили у дописі.

Коли жінка, що замовила піцу, відкрила двері, правоохоронці запитали, як в неї справи. Вона відповіла, що добре, і запитала те ж саме.

Далі поліцейські розповіли їй, чому саме вони привезли їй замовлення. Американка була щиро здивована.

Правоохоронці доставили піцу замість кур'єра, якого затримали: дивіться відео

"Я дуже це ціную", – сказала жінка. "Піца ще має бути теплою", – відповів їй один з поліцейських. Пізніше влада повідомила Fox News, що водія заарештували за звинуваченням у необережному водінні та перегонах.

Речник GrubHub, яка здійснювала доставку, заявив, що компанія вдячна офіцерам за те, що ті проявили ініціативу й завершили доставку. "Втім, нас занепокоїв інцидент, який передував цьому, і ми призупинили обліковий запис водія", – підкреслили у заяві.

Раніше ми розповідали, що на військових аеродромах США з'являться безпілотні койоти. Їхнє завдання – відлякувати птахів, через яких бази часто зазнають чималих збитків.