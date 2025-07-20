Кадры с полицейскими быстро стало вирусными в соцсетях, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент полиции Темпе.

Читайте также В США полиция "преследовала" поросенка на оживленной трассе: веселый инцидент насмешил сеть

Почему полиция привезла пиццу?

На видео, опубликованном в сети, видно, как представитель полиции подходит к двери жилого дома с коробкой пиццы в руках. "Офицер доставляет пиццу после ареста водителя доставки", – объяснили в заметке.

Когда женщина, заказавшая пиццу, открыла дверь, правоохранители спросили, как у нее дела. Она ответила, что хорошо, и спросила то же самое.

Далее полицейские рассказали ей, почему именно они привезли ей заказ. Американка была искренне удивлена.

Правоохранители доставили пиццу вместо курьера, которого задержали: смотрите видео

Когда во время остановки дорожного движения был задержан водитель доставки, наши офицеры убедились, что пицца все же попала к заказчику. Заказ был Hot-N-Ready, а подозреваемый был Caught-N-Steady. Мы стремимся служить нашему сообществу 24/7 - будь то безопасность или доставка пиццы! pic.twitter.com/mjwy9KXPIk - Темпе Департамент полиции (@TempePolice) 12 июля, 2025

"Я очень это ценю", – сказала женщина. "Пицца еще должна быть теплой", – ответил ей один из полицейских. Позже власти сообщили Fox News, что водителя арестовали по обвинению в неосторожном вождении и гонках.

Представитель GrubHub, которая осуществляла доставку, заявил, что компания благодарна офицерам за то, что те проявили инициативу и завершили доставку. "Впрочем, нас обеспокоил инцидент, который предшествовал этому, и мы приостановили учетную запись водителя", – подчеркнули в заявлении.

Ранее мы рассказывали, что на военных аэродромах США появятся беспилотные койоты. Их задача – отпугивать птиц, из-за которых базы часто испытывают немалые убытки.