Ніби перед тим випили пляшку: у США комунальники зробили дивну розмітку на дорозі

В американському штаті Пенсильванія комунальники зробили незвичну дорожню розмітку. Вони зробили незвичайні зигзагоподібні лінії замість традиційної розмітки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

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Яку розмітку зробили комунальники

В американському містечку Монтгомері місцеві комунальники зробили розмітку, яка має зменшити кількість ДТП через п'яних мотоциклістів. Тепер дорога виглядає дивно: вона має зигзагоподібні лінії, які наводять на думку, що її зробили люди на підпитку.

Наші офіцери з безпеки на дорозі та інженери дорожнього руху визначили, що це найкращий спосіб дій для забезпечення безпеки місцевих жителів,

– повідомила поліція Монтгомері.

Журналісти пишуть, що місцева поліція та влада постійно отримували повідомлення від місцевих через шум транспорту на вулиці Грін-лейн. Саме там найчастіше невідомі водії порушували швидкісний режим на своїх авто та мотоциклах.



Яку розмітку зробили комунальники / Фото Oddity Central

Реакція місцевих

Місцеві здивовані такому рішенню комунальників. Спочатку вони подумали, що це чийсь дуже невдалий жарт, однак згодом місцева влада та поліція пояснили, чому вони пішли на такий крок.

Натомість представники місцевої влади наголосили, що незвичайні зигзагоподібні лінії дорожньої розмітки вважалися найкращим рішенням для запобігання перевищення швидкості на деяких вулицях муніципалітету. Також влада розглядала такі варіанти:

покласти "лежачих поліцейських", однак через крутий схил від цієї ідеї відмовилися;

влаштувати постійний спостережний пункт, однак кількість наявних ресурсів не дозволяла копам це зробити.

Саме тому "хвиляста" розмітка стала найкращим рішенням. Зауважимо, що в Україні можуть запровадити платні дороги. Це коштуватиме близько 7 мільярдів гривень і обговорюється понад 20 років.