"Ти мольфар, Гаррі": ШІ показав Гаррі Поттера та друзів на вулицях Львова

У соцмережах шаленої популярності набули згенеровані за допомогою ШІ зображення героїв "Гаррі Поттера", які нібито гуляють Львовом. Гаррі, Рон та інші персонажі постали у вишиванках, з кавою та морозивом на фоні знайомих архітектурних перлин міста Лева.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @neuro_art_lab.

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Завдяки нейромережам ми змогли уявити улюблених персонажів на вулицях Львова. І хочемо зауважити, що це місто надзвичайно пасує їм.

Так, на одному з кадрів Гаррі Поттер тримає горнятко з тризубом, задумливо дивиться вдалечінь, ніби щойно почув пророцтво про Волдеморта на Площі Ринок. На іншому – Рон Візлі весело поїдає морозиво біля Домініканського собору, ловлячи захоплені погляди голубів.

ШІ показав Гаррі Поттера та друзів на вулицях Львова: дивіться відео

Реакція мережі

Користувачі мережі буквально закохалися в ці образи. У коментарях під публікацією вони залишили чимало схвальних коментарів:

"Які ж вони ріднесенькі у вишиванках! Хіба це не чарівно?".

"Як же гармонійно виглядають на них наші вишиванки".

"Рон шось жує як завжди".

"О, як круто виглядає все! Гарна задумка".

Зауважимо, що раніше ШІ вже "одягав" голівудських зірок у вишиванки. Таким чином, ми побачили Аріану Гранде, Тома Голланда та інших у нових образах. Користувачі соцмереж активно обговорюють, кому зіркові вишиванки пасують краще, і залишають різноманітні коментарі.