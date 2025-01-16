Фотограф та модель встановили рекорд, зробивши найгарнішу фотосесію на небезпечній глибині

У США фотограф та модель встановили світовий рекорд, провівши фотосесію на глибині 49,80 метра під водою біля узбережжя Флориди. На це їм знадобилися місяці підготовки та практики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Відомо, що канадці Стівен Гейнінг і Сіара Антоскі у 2021 році встановили рекорд найглибшої підводної фотосесії моделі на глибині 6,4 метра.

Після цього вони змогли побити свій власний рекорд, зробивши фотосесію на затонулому кораблі Hydro Atlantic біля узбережжя Бока-Ратон. Це чудове місце, оскільки воно розташоване за зоною декомпресії.

Довідка. Декомпресійна зона – це максимальна глибина, на яку можна занурюватися – 40 метрів – перед тим, як рекомендується робити 3 – 5-хвилинні зупинки. Це дає організму час випустити гази азоту, які накопичуються в наших тканинах, коли ми занурюємося під глибший тиск.



Рекордна фотосесія під водою / Фото Книги рекордів Гіннеса

До самого дня знімань ми тренувалися більше, ніж планували, а потім приїхали туди в гарну погоду, провели розвідку затонулого корабля, зрозуміли, що саме ми робимо, і від цього моменту ми були ідеально налаштовані,

– сказав Стівен.

Занурення для фотосесії здійснювали Стівен, Сіара та Вейн. Всі стежили за рівнем кисню на моніторах, а Сіара часто робила перерви, щоб подихати в кисневій масці і поспілкуватися з командою за допомогою мови тіла.