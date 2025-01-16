Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Известно, что канадцы Стивен Гейнинг и Сиара Антоски в 2021 году установили рекорд самой глубокой подводной фотосессии модели на глубине 6,4 метра.

После этого они смогли побить свой собственный рекорд, сделав фотосессию на затонувшем корабле Hydro Atlantic у побережья Бока-Ратон. Это замечательное место, поскольку оно расположено за зоной декомпрессии.

Справка. Декомпрессионная зона – это максимальная глубина, на которую можно погружаться – 40 метров – перед тем, как рекомендуется делать 3 – 5-минутные остановки. Это дает организму время выпустить газы азота, которые накапливаются в наших тканях, когда мы погружаемся под более глубокое давление.



Рекордная фотосессия под водой / Фото Книги рекордов Гиннеса

До самого дня съемок мы тренировались больше, чем планировали, а потом приехали туда в хорошую погоду, провели разведку затонувшего корабля, поняли, что именно мы делаем, и с этого момента мы были идеально настроены,

– сказал Стивен.

Погружение для фотосессии осуществляли Стивен, Сиара и Вейн. Все следили за уровнем кислорода на мониторах, а Сиара часто делала перерывы, чтобы подышать в кислородной маске и пообщаться с командой с помощью языка тела.